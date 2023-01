Guvernul ia în calcul schimbarea formulei de calcul pentru indemnizația de maternitate Guvernul a analizat, miercuri, in sedinta, un proiect de ordonanta referitor la nivelul indemnizatiilor de maternitate pentru persoanele care nu sunt angajate. Proiectul prevede ca o persoana, care se va asigura optional la trei salarii minime brute pe tara, va putea beneficia de o indemnizatie bruta lunara de 7.650 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

