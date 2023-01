Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul sa reintroduca schema de compensare cu 50 de bani la carburanți cand prețurile vor ajunge la nivelul la care s-a luat decizia data trecuta, au declarat joi pentru HotNews.ro surse guvernamentale. La finalul ședinței de Guvern, Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a spus ca statul…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat ca in prezent nu se impune o noua intervenție a Guvernului in ceea ce privește prețurile la carburanți. Totuși, varianta nu este exclusa in funcție de evoluția pieței.

- Ministrul Finanțelor susține ca Guvernul va lua in calcul reintroducerea compensarii prețului la carburanți in momentul in care „lucrurile intra intr-o zona mult prea volatila sau o zona care nu poate fi sustenabila pentru economie și cetațeni”.

- Ministrul de Finante a fost intrebat daca ar putea fi reintrodusa schema de compensare a pretului la carburanti, iar acesta a declarat. „Acest guvern a cautat solutii in functie de dinamica evolutiei economiei sau a situatiei cu care s-au confruntat cetatenii si a intervenit de fiecare data. (...) S-a…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat ca in prezent nu se impune o noua intervenție a Guvernului in ceea ce privește prețurile la carburanți. Totuși, varianta nu este exclusa in funcție de evoluția pieței. „Acest guvern va interveni daca lucrurile intra intr-o zona mult prea volatila....…

- Membrii Guvernului iau in calcul eliminarea compensarii prețului la pompa pentru carburanți, in contextul in care s-a inregistrat o scadere semnificativa a prețurilor in ultima perioada, potrivit Mediafax. Potrivit unor surse guvernamentale, la inceputul saptamanii viitoare, liderii din Guvern ar urma…

- Membrii Guvernului iau in calcul eliminarea compensarii prețului la pompa pentru carburanți, in contextul in care s-a inregistrat o scadere semnificativa a prețurilor in ultima perioada, potrivit Mediafax. Potrivit unor surse guvernamentale, la inceputul saptamanii viitoare, liderii din Guvern ar urma…

- „Practic este o indexare, aici este si un element de noutate pentru ca ordonanta este in transparenta decizionala si vreau sa specific ce a aparut nou fata de ceea ce a aparut in ordonanta. Pensiile militarilor vor fi indexate cu 5,1%, toate pensiile militare. Apoi, in functie de nivelul pensiei, pe…