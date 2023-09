Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Guvernul va reduce preturile alimentelor de baza prin micsorarea adaosului comercial practicat de producatori si comercianti in cazul a 14 produse. O ordonanta de urgenta in acest sens a fost aprobata in sedinta de astazi a Executivului. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat si o schema de sprijin…

- LISTA alimentelor de baza pentru care a fost limitata cota de adaos comercial. Guvernul promite reducerea prețurilor Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de Ordonanța de Urgența pentru reducerea prețurilor la alimentele de baza. Guvernul limiteaza, pentru o perioada de trei luni, cotele de adaos…

