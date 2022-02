Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a anunțat, luni, eliminarea cerinței de efectuare a unui test COVID de catre calatorii vaccinați care intra in Marea Britanie. Regula se va aplica incepand cu 11 februarie, conform ministrului britanic al transporturilor, Grant Shapps. Premierul Boris Johnson a explicat ca ridicarea…

- Președintele Klaus Iohannis considera corecta decizia premierului Nicolae Ciuca de a solicita Comisiei de Etica a UNAp – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat sa-i analizeze lucrarea sa, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi plagiat o parte din teza. „Președintele Klaus Iohannis iși menține poziția…

- Sindicatul Europol recomanda polițiștilor sa nu aplice cele mai noi reglementari referitoare la purtarea maștilor de protecție in aer liber. Dupa ce Guvernul a decis ca este obligatorie purtarea de maști medicale sau maști FFP2, interzicand astfel maștile textile, polițiștii susțin ca nu pot fi puși…

- Departamentul de stat al SUA si-a prelungit atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizandu-si cetatenii cu privire la amenintarea militara sporita pe care o reprezinta Rusia pentru aceasta tara si indemnand pe oricine intentioneaza sa viziteze Ucraina sa se razgandeasca. Guvernul american, care…

- Guvernul va aproba, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența care prevede majorarea punctului de pensie la 1.586 lei și a alocațiilor pentru copii la 243 lei, de la 1 ianuarie 2022, a anunțat premierul Nicolae Ciuca, la inceputul ședinței. Alocația pentru copiii de pana la 2 ani, respectiv 3 ani…

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca bugetul pentru 2022 ar putea fi gata pana la sfarșitul anului si va urma o reducere TVA a gigacaloriei. „Incercam in acest moment ca pana la sfarsitul anului sa avem un buget de stat. Ministrul de Finante a plecat mai devreme, o sa vina cu anumite…

- Liderul grupului minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, a declarat, joi, in Parlament, ca formațiunea are de gand sa se implice activ in guvernare, astfel ca cei care vorbesc doar de Guvernul PNL-PSD-UDMR, “sa se obișnuiasca sa puna in formula și a patra componenta, Minoritațile”. ”Slava Domnului,…