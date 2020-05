Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa data de 15 mai. „Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv […] The post Guvernul ia in calcul prelungirea starii de urgența dupa 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .