- Prețurile la energie electrica s-a putea PLAFONA la media ultimelor 6 luni. PROIECT de lege PSD Social-democrații vor depune in Parlament un proiect de lege prin care preturile la energie electrica și gaze naturale sunt plafonate pentru 6 luni la o medie a perioadei martie-septembrie 2021, pentru consumatorii…

- Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose, a declarat miercuri ca social-democratii vor depune in Parlament un proiect de lege privind plafonarea pretului la energie. "PSD va depune astazi sau maine un proiect de lege privind plafonarea pretului la energie in Romania. Principiile de baza sunt…

- „La combustibil scumpirea vine de la petrol. A avut o creștere. Prețul petrolului acum scade. O sa se modifice, cam in doua saptamani sau o saptamana. Prețul era mult mai mare daca nu eliminam supraacciza introdusa PSD. Prețul a crescut peste tot in lume datorita fluctuațiilor petrolului pe piața internaționala.…