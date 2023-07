Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul analizeaza mai multe masuri pentru pastrarea tintei de deficit negociate cu Comisia Europeana si ia in calcul pastrarea a doua cote de TVA, de 9% si 19%, au precizat surse politice. Executivul considera ca astfel deficitul ar put

- Bugetul are nevoie de bani, iar Guvernul ia in calcul toate sursele posibile de venituri, inclusiv prin renunțarea parțiala la anumite facilitați fiscale. Nu se vor elimina cele din sectorul IT, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, ca nu a existat si nu va exista nicio discutie la nivelul coalitiei de guvernare cu privire la eliminarea facilitatilor din domeniul IT. „Nu a existat nicio discutie si nu va exista de scoatere a facilitatilor de la IT. Este o minciuna si o dezinformare faptul…

- Incep discuțiile in Coaliție pe menținerea sau nu a facilitaților fiscale in IT, agricultura și construcții. PSD și PNL incep de maine discuțiile aplicate privind facilitațile din IT, agricultura și construcții. Ministrul Finanțelor ar trebui sa vina cu o lista de propuneri și cu studii de impact pentru…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale pentru G4Media.Angajații din anumite sectoare IT beneficiaza de scutire de la plata impozitului…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale. Reamintim ca și angajații din anumite sectoare IT, fie ca lucreaza in mediul privat sau la stat,…

- Update, ora 10:30: Majoritatea angajaților din Educație respinge propunerile Guvernului și susține continuarea grevei generale, au precizat pentru “Romania libera” surse sindicale. Sindicaliștii din Educație trebuie sa le transmita guvernanților astazi, pana la ora 12:00, daca accepta sau nu ultima…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca are mandat din partea Executivului pentru a trimite la Bruxelles documentul privind renogocierea unor jaloane si investitii din PNRR, care va fi trimis Comisiei Europene, pana pe 30 aprilie, iar prin masurile pe care Guvernul…