Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Greciei va majora de luna viitoare salariul minim, a treia crestere in mai mult de un an, a anuntat vineri premierul Kyriakos Mitsotakis, cu cateva luni inaintea incheierii mandatului sau.

- Cele mai mari salarii din Romania sunt cuprinse intre 111.000 si 117.000 net pe luna. Sunt trei astfel de contracte si reprezinta nivelul cel mai ridicat, asadar, sunt exceptii, arata datele de la Inspectia Muncii. In continuare, in IT se castiga cel mai bine, este domeniul in care salariile ajung la…

- Deschiderea celui de-al treilea magazin IKEA din Romania, in Timisoara, s-a amanat pentru ca retailerul suedez nu a reusit sa gaseasca 250 de angajati, din cauza salariilor mici. Informatia ca IKEA ofera doar 2.000 de lei plus bonuri de masa celor pe care vrea sa ii angajeze a starnit un val de reactii…

- Zero taxe pe salariul minim și reducerea cheltuielilor publice sunt cele doua linii pe care parlamentarii USR le vor urmarii in actuala sesiune parlamentara. "Lupta pe care USR o va duce in Parlament in actuala sesiune parlamentara se concentreaza pe 2 masuri: reducerea cheltuielilor statului –pensiile…

- Anul 2023 aduce o serie de modificari in ce privește veniturile persoanelor fizice. In capul listei se afla salariul minim brut pe economie care crește de la 2.550 de lei la 3.000 de lei. In ce privește salariul minim net pe economie, acesta va crește 374 de lei ajungand la o valoare de 1.898 de … Post-ul…

- Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca salariile in plus fata de cat prevazusera la inceputul anului. Per total, salariul mediu net pe economie a ajuns la peste 4.000 de lei in octombrie 2022, ultima luna pentru care exista date la INS, scrie Ziarul Financiar. Cu toate…

- Salariul minim lunar din Turcia va fi de 8.506,80 lire (455 de dolari) in 2023, a anunțat, joi, președinția - o creștere de 55% fața de nivelul stabilit in iulie și o creștere de 100% fața de ianuarie, scrie Reuters.