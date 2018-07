Stiri pe aceeasi tema

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat la…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atentie a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei si conform datelor comunicate de autoritatile locale, pana la momentul actual nu sunt informatii cu privire la existenta unor cetateni romani…

- Intr-o padure de pini parjolita, Dionysis Tsiroglou si echipa de voluntari salvatori pe care o conduce cauta necontenit urme de viata, cercetand casele devastate de cel mai mortal incendiu de vegetatie care a cuprins Grecia in ultimii ani. "Rudele celor disparuti ne cer sa mutam muntii din loc - 'O…

- Guvernul de la Atena a decretat trei zile de doliu național, dupa ce zeci de oameni au murit in urma incendiilor care au devastat Grecia. E cea mai mare tragedie cu care se confrunta Grecia, dupa cea din 2007, cand incendiile de vegetație cauzate de seceta și temperaturi extrem de ridicate au ucis 84…

- O tragedie cumplita a lovit Grecia - cel putin 74 de persoane au murit, peste 500 sunt ranite, mii de case si masini au fost mistuite de flacari, in unul dntre cele mai agresive incendii de vegetatie, declansate de un val de caldura. Printre persoanele afectate sunt si multi turisti, desi…

