Guvernul grec suspecteaza posibile "acte criminale" in cazul incendiilor si a deschis o ancheta

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP și preluat de Agerpres.ro.

- Avem tendinta de a spune ca nu ne putem concetra, nu putem munci eficient, pentru ca suntem intr-o stare proasta. Insa nu pentru toata lumea e valabil. Un studiu recent a scos la iveala faptul ca o categorie de oameni se concentreaza si munceste chiar mai bine atunci cand e intr-o stare proasta.…

- Sclavia moderna practicata la spalatoriile de masini din Marea Britanie reprezinta principalul motiv de preocupare al celor care suna la linia antisclavie din aceasta tara. Aceste apeluri au dus la 400 de sesizari catre politie si autoritatile locale, a sasea parte din cele 2.170 de presupuse…

- Liderii statelor din NATO, reuniti la Bruxelles, i-au adresat miercuri Macedoniei invitatia oficiala de a deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice, dupa ce autoritatile de la Skopje au solutionat disputa cu Atena privind denumirea tarii. Luna trecuta, autoritatile de la Skopje si Atena au pus…

- In cazul in care nu ai mai auzit de foarte mult timp de un scandal cu telefoanele Samsung in centrul atentiei, tocmai a iesit la iveala un nou set de probleme cauzate de smartphone-urile companiei. Mai multi utilizatori de terminale Samsung s-au trezit ca au trimis numeroase mesaje catre contacte…

- Liderii statelor membre UE au fost de acord sa deschida discutiile privind aderarea Macedoniei si Albaniei la Blocul comunitar pana la sfarsitul anului 2019, cu conditia ca cele doua state balcanice sa progreseze in adoptarea reformelor judiciare si anticoruptie. Liderii UE au afirmat printr-un…

- Statul Texas a anuntat, marti, ca da in judecata Administratia Donald Trump pentru ca incearca sa anuleze un program instituit de fostul presedinte american Barack Obama pentru a proteja de deportare imigrantii ilegali care au venit in Statele Unite cand erau copii. Alte state care s-au alaturat…