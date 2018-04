Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea cvadrilaterala la nivel inalt Romania, Bulgaria, Grecia si Serbia va avea loc marti dupa-amiaza la Bucuresti, consultarile urmand sa se desfasoare cu premierul Viorica Dancila, ​presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, si prim-ministrul Republicii…

- Autoritațile vor sa evite in acest fel noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie. Sindicatele care reprezintă peste două milioane de angajaţi în serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autorităţile…

- Premierul elen Alexis Tsipras a cerut marti Turciei, stat aliat in cadrul NATO, sa elibereze doi militari greci retinuti in urma cu peste o luna pe teritoriul turc si a acuzat Ankara de escaladarea tensiunilor, relateaza Reuters si dpa. "Asteptam cu rabdare" eliberarea lor, a declarat Tsipras in cadrul…

- Premierul kosovar Ramush Haradinaj i-a demis vineri pe ministrul de interne si pe seful serviciilor secrete dupa arestarea si extradarea in Turcia a sase cetateni turci, au declarat pentru Reuters doi oficiali guvernamentali Haradinaj a spus ca nu a fost informat despre operatiunea de expulzare a celor…

- Noutați in scandalul din fotbalul din Grecia. FIFA amenința cu excluderea federației elene, liga constesta suspendarea campionatului! Georgios Stratos, presedintele Superligii elene de fotbal, a criticat suspendarea campionatului de catre guvern si a avertizat ca toate cluburile se vor confrunta cu…

- Grecia este un aliat important al Romaniei in regiune, a declarat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, vineri, intr-o declaratie comuna cu ministrul Apararii din Republica Elena, Panos Kammenos. Cei doi oficiali au avut convorbiri, vineri, la sediul MApN, urmate de semnarea unui…

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit zf.ro.

