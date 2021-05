Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a aprobat, marți, relaxarea restricțiilor anti-pandemice pentru persoanele vaccinate cu ambele doze sau care au trecut prin infecția Covid și s-au recuperat. Anunțul a fost facut de ministra justiției, Christine Lambrecht, relateaza Reuters.

- Restricțiile din Italia vor fi relaxate de luni in șase regiuni, a decis Ministerul Sanatații, chiar daca numarul zilnic al deceselor la nivel național ramane cu mult peste 400, noteaza Mediafax. Noile infecții au scazut cu 30% in ultimele cinci zile, comparativ cu aceeași perioada a saptamanii…

- Sondajul publicat marti de Conference Board mai arata ca americanii sunt optimisti in legatura cu piata muncii, un indicator referitor la angajari revenind la crestere dupa declinul din februarie. Restrictiile impuse afacerilor neesentiale sunt ridicate pe masura ce mai multi americani sunt vaccinati…

- Restrictiile asupra exportului vaccinurilor anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene pot sa creeze o situatie de tip ''lose-lose'', din care toata lumea va pierde, inclusiv statele UE, a declarat joi o reprezentanta a companiei Pfizer, dupa ce in ziua precedenta Comisia Europeana a decis…

- Italia va intra in carantina naționala in weekend-ul in care va celebra Paștele, respectiv 3-5 aprilie, potrivit unui proiect de lege consultat vineri de Reuters. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere a numarului de cazuri și spitalizari.…

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica la un acord de ultim moment cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Fara puteri speciale,…