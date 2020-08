Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si cinci de politisti au fost raniti in timpul manifestatiilor, sambata, la Berlin, inclusiv in timpul celei care a adunat mii de manifestanti care au cerut abolirea masurilor in lupta contra coronavirusului, a anuntat duminica Politia, in timp ce noile adunari, mai mici, aveau loc in capitala,…

- Guvernul de la Berlin a criticat, duminica, protestele anticoronavirus, în contextul în care nu au fost respectate normele minime antiepidemice, iar zeci de agenti de politie au fost raniti în confruntari sporadice cu demonstrantii, informeaza publicatia Süddeutsche Zeitung, citata…

- Cancelarul german Angela Merkel un acord - pana la sfarsitul lui iulie - asupra planului de relansare economica europeana fara precedent, in valoare de 750 de miliarde de euro, in urma pandemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Cel mai bine ar fi sa ajungem la un acord inainte de…

- Statele Unite se confrunta cu una dintre cele mai grave crize de la sfarsitul Razboiului Rece. Revolta sociala a luat amploare in mai multe orase unde au fost impuse restrictii de circulatie pe timpul noptii.

- Politia germana a arestat sambata circa 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestatii desfasurate la Berlin impotriva restrictiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, scrie ziarul, citat de Agerpres.

- Primarul de Balți, Renato Usatii, a decis redeschiderea piețelor din municipiu, incepand cu ziua de marți, in pofida masurilor instituite de Comisia Extraordinara Sanatate Publica, ce interzice acest lucru. Decizia a fost votata in cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale a mun. Balți, dupa ce mai…

- Cel putin sase persoane au murit, sambata, in provincia Ghor din Afganistan, in timpul unor ciocniri intre manifestanti si politisti, la proteste fata de sistemul considerat nedrept de impartire a ajutoarelor constand in alimente, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Au decedat patru civili…