Guvernul german va pune condiţii companiilor beneficiare de plafonarea preţurilor gazelor Berlinul a stabilit luna trecuta un pachet de ajutor energetic, inclusiv o plafonare a pretului gazului si o reducere a taxei pe vanzarile de combustibili, pentru a ajuta gospodariile si intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri). Plafonul, care stabileste un anumit pret, difera de incercarile de a plafona preturile pietei, o masura pe care Uniunea Europeana a dezbatut-o de saptamani si nu a reusit sa cada de acord, in parte din cauza opozitiei Germaniei, care spune ca ar putea ingreuna aprovizionarea. Intre timp, Berlinul si-a aparat pachetul de ajutor energetic ca fiind benefic pentru toata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor membre UE vor profita de reuniunea lor de la finele acestei saptamani pentru a analiza mai multe optiuni pentru plafonarea pretului gazelor naturale, un subiect care creeaza divergente in UE de mai multe saptamani, potrivit unei noi variante de lucru a concluziilor summitului din 20-21…

- "Introducerea unei plafonari generale a pretului la gaz este o solutie temporara pana cand vom dezvolta un nou index al preturilor in UE care sa asigure o mai buna functionare a pietei, iar Comisia a inceput sa lucreze deja la asta. O astfel de plafonare a pretului la gaz trebuie conceputa corect pentru…

- "Introducerea unei plafonari generale a pretului la gaz este o solutie temporara pana cand vom dezvolta un nou index al preturilor in UE care sa asigure o mai buna functionare a pietei, iar Comisia a inceput sa lucreze deja la asta. O astfel de plafonare a pretului la gaz trebuie conceputa corect pentru…

- Franta va plafona anul viitor cresterea preturilor energiei si gazelor pentru gospodarii la 15-, a declarat miercuri prim-ministrul Elisabeth Borne, pentru a atenua impactul asupra consumatorilor provocat de cea mai grava criza energetica din ultimele decenii, transmite Reuters. Plafoanele vor costa…

- Franța va limita anul viitor la 15% creșterea prețurilor la energie și gaze pentru consumatorii casnici, a declarat miercuri premierul Elisabeth Borne, pentru a reduce povara asupra consumatorilor, din cauza celei mai grave crize energetice din ultimele decenii din Europa. Plafonarea va costa statul…

- Gospodariile s-au aprovizionat cu incalzitoare electrice cu ventilator, inclusiv dispozitive portabile, arata cifrele de vanzari, pe fondul temerilor ca Rusia ar putea opri sau limita aprovizionarea cu gaze in urma razboiului sau din Ucraina. Directorul general al asociatiei germane a utilitatilor de…

- Franța și Germania se vor ajuta reciproc pentru a face fața crizei energetice, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Franța va fi pregatita sa furnizeze gaz Germaniei, in timp ce Germania a fost de acord sa trimita energie electrica in Franța, daca este necesar, a declarat Macron dupa o convorbire…

- Gospodariile germane vor trebui sa plateasca cu aproape 500 de euro in plus pe an pentru gaz, dupa ce a fost stabilita o taxa pentru a ajuta companiile sa acopere costul inlocuirii livrarilor rusești. Aceasta masura va forța Berlinul sa vina cu noi masuri de ajutor pentru populație, potrivit Reuters.…