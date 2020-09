Stiri pe aceeasi tema

- Analizele toxicologice de sange efectuate in cadrul unui laborator militar german au relevat ''dovezi fara echivoc'' ca Navalnii a fost otravit cu Noviciok, mentioneaza purtatorul de cuvant Steffen Seibert intr-o declaratie transmisa prin e-mail. Citeste si Mii de persoane striga "Putin, bea…

- Autoritațile din Rusia susțin ca Germania nu are suficiente dovezi pentru a sustine ca lideul opoziției ruse Alexei Navalnii a fost otravit. Reprezentanții spitalului Charite din Berlin,...

- Guvernul german a anunțat ca este „foarte probabil” ca opozantul rus Aleksei Navalnii sa fi fost otravit, in contextul in care acesta a ajuns de urgența la Berlin, in coma, relateaza CNN.

- "Este vorba despre un pacient care, destul de probabil, a fost vivtima unui atac cu otrava", a declaart presei Steffen Seibert, care a justificat, in aceste circumstante, protectia politiei oferita de spitalul de la Berlin lui Aleksei Navalnii. "Suspiciunea nu este ca Aleksei Navalnii s-a otravit singur,…

- Guvernul german considera "destul de probabil" ca opozantul rus Alexei Navalnii, spitalizat in coma la Berlin, sa fi fost otravit, a declarat luni purtatorul de cuvant al executivului, potrivit AFP si Reuters."Este vorba de un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui atac cu otrava",…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitrii Peskov, a declarat ca urmareste informatiile privind starea de sanatate a principalului opozant rus, Aleksei Navalnii, dupa ce acesta a fost spitalizat si se afla in stare de inconstienta pe motiv ca ar fi fost otravit. El a subliniat ca la Kremlin se cunoaste…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost internat intr-un spital din orasul Omsk, Siberia. Starea de sanatate a acestuia este grava, dupa cum a declarat medicul șef al unitații sanitare,...

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalny, se afla inconștient in spital, fiind suspect de otravire, a declarat purtatorul sau de cuvant, citat de BBC . Cel mai cunoscut opozant al președintelui Vladimir Putin s-a simțit rau in timpul unui zbor, iar avionul a aterizat de urgența in Omsk, a scris…