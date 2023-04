Ministerul german al Mediului a respins duminica o cerere a landului Bavaria de a i se permite sa continue sa opereze centrale nucleare, afirmand ca jurisdicția pentru astfel de instalații este de competența guvernului federal, potrivit Reuters.

Germania a oprit sambata ultimele trei centrale nucleare, punand capat unui program de șase decenii, in timp ce Berlinul pune in aplicare un plan de trecere la o producție de energie electrica complet regenerabila pana in 2035.

