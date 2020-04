Stiri pe aceeasi tema

- Smithfield Foods, cel mai mare procesator de carne de porc din lume, a anuntat ca inchide pe termen nedefinit una dintre cele mai mari fabrici de profil din Statele Unite, din cauza mai multor cazuri de coronavirus in randul angajatilor sai, compania avertizand ca tara ”este periculos de aproape”…

- Ca urmare a evoluției pandemiei de coronavirus din ultimele zile, un hypermarket a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine. Iata mai jos ce decizii s-au luat: • Compania a inceput instalarea geamurilor de protecție din plexiglas la casele de marcat in…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca intre masurile ce vor fi adoptate in contextul pandemiei de coronavirus se numara și plata șomajului tehnic pentru angajații din companiile care și-au incetat activitatea, precum și injectarea de bani in economie.

- Pentru a preveni raspandirea pandemiei de coronavirus și pentru a-și proteja angajații și clienții, unele lanțuri comerciale iau anumite masuri și recomanda clienților sa evite cumparaturile in orele de varf. Kaufland Romania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat…

- Nuclearelectrica, operatorul singurei centrale nucleare din Romania, cea de la Cernavoda, ia masuri in contextul pandemiei de coronavirus. O parte a personalului va fi supus unor masuri de izolare.Planul intocmit are scopul prevenirii intrarii in incapacitate de productie in cazul in care…

- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian sau…

- Wizz Air: Israelul refuza intrarea in țara a pasagerilor care au vizitat recent China, din cauza epidemiei cu noul coronavirus Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Măsura…

- Wizz Air: Israelul refuza intrarea in țara a pasagerilor care au vizitat recent China, din cauza epidemiei cu noul coronavirus Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Măsura…