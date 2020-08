Guvernul german considera "destul de probabil" ca opozantul rus Alexei Navalnii, spitalizat in coma la Berlin, sa fi fost otravit, a declarat luni purtatorul de cuvant al executivului, potrivit AFP si Reuters. "Este vorba de un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui atac cu otrava", a declarat presei Steffen Seibert, justificand circumstantele protectiei politienesti oferite lui Navalnii la spitalul din Berlin unde este tratat. In acelasi timp, in cadrul unei vizite la Kiev, ministrul german de externe Haiko Maas a declarat luni ca Berlinul are nevoie de mai multe informatii despre…