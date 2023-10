Guvernul german anunța duminica intenția de a reevalua acordarea sprijinului in valoare de sute de milioane de euro palestinienilor, in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, lansat de teroriștii Hamas. Germania va discuta cu Israelul despre modalitatea prin care s-ar putea realiza proiectele de dezvoltare din regiune și se va coordona cu partenerii internaționali in aceasta privința.