- Un act de „sabotaj” vizand cabluri de legatura radio a provocat o pana masiva care a paralizat sambata dimineata traficul feroviar in nordul Germaniei, a indicat compania Deutsche Bahn, citata de AFP. Un „sabotaj al cablurilor” se afla la originea acestei intreruperi care a antrenat o suspendare timp…

- Guvernul german trateaza ''foarte serios'' amenintarile nucleare ale presedintelui rus Vladimir Putin, dar nu isi va permite sa fie santajat de Moscova, a sustinut ministrul de externe german Annalena Baerbock intr-un interviu, transmite luni DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul premierului demisionar Mario Draghi a intarit supravegherea navala și controalele asupra conductelor care aduc gaze in Italia din sud și est, au declarat pentru Reuters doi oficiali de rang inalt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Exploziile de la gazoductele Nord Stream au fost un act de sabotaj. Nimeni nu pare sa mai aiba dubii in acest sens. Guvernul danez precizeaza ca a fost vorba de atacuri deliberate, nu de accidente. La fel Uniunea Europeana, Statele Unite și restul cancelariilor occidentale.

- Seismologii din Danemarca si Suedia au inregistrat luni explozii puternice in zonele unde au fost semnalate ulterior trei scurgeri de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a anuntat marti Centrul National de Seismologie al Suediei (SNSN), relateaza Reuters…

- Gazprom a anuntat la inceputul lunii august ca va intrerupe fluxul de gaze prin conducta Nord Stream 1 pana sambata, o pauza de trei zile pentru mentenanta de rutina a unei statii de compresoare. Potrivit Gazprom, singura turbina ramasa, care se afla la statia de compresoare Portovaia, are nevoie de…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Uniper, cel mai mare importator german de gaz rusesc, a raportat pierderi nete de peste 12 miliarde de euro (12,2 miliarde de dolari) in primul semestru din 2022, transmite Reuters. Pierderile includ deprecieri de 2,7 miliarde de euro inregistrate in urma anularii proiectului…

- Social A fost marit cuantumul ajutoarelor de urgența acordate populației pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite august 12, 2022 12:22 Guvernul a marit cuantumul unor ajutoare de urgența care vor fi acordate, in acest an, in limita a 6 milioane de lei, pentru sprijinirea familiilor…