Guvernul german a propus administrației Trump un miliard de euro în schimbul blocării sancțiunilor împotriva Nord Stream 2 Guvernul german a propus administrației Trump sa investeasca un miliard de euro în infrastructura de transportare a gazelor naturale din SUA daca Washingtonul va permite &"construirea fara obstacole și operarea Nord Stream 2&", potrivit unui document oficial publicat în premiera.



&"Guvernul german este dispus sa ia în considerare creșterea sprijinului sau financiar pentru infrastructura LNG (n.r. de transport a gazelor naturale lichefiate) și a capacitaților de import cu un miliard de euro cu scopul de a finaliza construirea terminalurilor LGN din Wilhelmshaven și Brunsbuttel&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

