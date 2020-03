Guvernul german a comandat 10.000 de ventilatoare noi pentru a face faţă epidemiei de coronavirus Guvernul german a comandat 10.000 de ventilatoare noi pentru a face fata epidemiei de coronavirus, asa cum au facut si chinezii din Wuhan, iar acum epidemia se afla in remisie. Bilantul pandemiei de coronavirus din Germania este de 7 morti si 2.369 de cazuri confirmate. Cifrele apartin autoritatilor centrale, in timp ce presa vorbeste despre cel putin 3.100 de cazuri, transmite Mediafax. Situatia cea mai grava este in landul Renania de Nord – Westfalia, acolo unde au fost raportate 680 de cazuri si trei decese. Guvernul regional al landului a anuntat ca, de miercuri, va inchide scolile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante landuri germane, printre care Renania de Nord-Westfalia si Bavaria, au decis inchiderea scolilor, pentru a evita raspandirea coronavirusului, iar operatorul național de transport feroviar a anunțat nu va mai avea trenuri directe catre Italia.Bilantul pandemiei de coronavirus…

- Ca urmare a valului de infectare din ultimele zile, autoritațile germane din cele doua regiuni au fost nevoite sa ia masuri drastice, cum ar fi inchiderea școlilor pana la jumatatea lunii aprilie.Masuri similare de inchidere a școlilor au fost luate și de autoritațile din Bavaria, Saxonia Inferioara,…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene solicita Comisiei Europene sa accelereze procesul de stabilire a unor noi tinte climatice pentru 2030, mai ambitioase, in perspectiva summitului mondial privind clima din luna noiembrie, transmite marti Reuters. Executivul comunitar si-a propus…

- Ludovic Orban ramane suspendat intre institutia prezidentiala, Parlament si Curtea Constitutionala. Desemnat premier dupa motiunea de cenzura in urma careia a cazut guvernul, in ideea declansarii alegerilor anticipate, a facut toate demersurile pentru ca guvernul sau sa cada si a doua oara. Negocieri,…

- Transportul viitorului. Cum vrea Germania sa-i convinga pe oameni sa renunțe la mașini și la avion: “Va fi deceniul cailor ferate” Germania a lansat un plan de 86 de miliarde de euro pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai…

- Germania a lansat un plan de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari) pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai ecologic, transmite Bloomberg. Planul pe zece ani nu se refera doar la modernizarea cailor ferate, a podurilor…

- Biletele de tren pentru calatoriile pe distante mari s-au ieftinit in Germania pentru prima data in ultimii 17 ani. Masura a intrat in vigoare de la inceputul anului, autoritatile dorind, pe fondul crizei climatice, sa-i incurajeze pe cetateni sa mearga mai mult cu trenul, in detrimentul masinii personale.…

- Pentru prima data în istoria Ligii Campionilor în optimile de finala au ajuns doar echipe din cele mai importante campionate din Europa. Serie A, Premier League, La Liga, Ligue 1 și Bundesliga au avut fiecare cel puțin doua reprezentante în aceasta faza. Partidele tur sunt…