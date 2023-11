Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit in sedinta de marti, printr-o ordonanta de urgenta, noile valori ale salariului minim in constructii, agricultura si industria alimentara, care se vor aplica incepand cu luna noiembrie. Potrivit unui comunicat al Executivului, in sectorul constructiilor salariul minim brut va fi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Guvernul a aprobat Strategia de vaccinare pana in 2030 si a precizat ca aceasta nu are niciun fel de legatura cu obligativitatea vaccinarii.

- Premierul Marcel Ciolacu va pleca marți in Israel și se va intalni cu premierul Benjamin Netanyahu, susțin surse politice pentru Romania TV . Oficial, patru romani au murit deja in conflictul din Orientul Mijlociu. Premierul a anuntat joi ca Guvernul a reusit sa repatrieze din Israel marea majoritate…

- Ordonanța de Urgența care reglementeaza mult mai dur domeniul jocurilor de noroc a fost adoptata, joi, de Guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, a anuntat, intre altele, ca se stabilesc niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licentei de organizare si de exploatare a jocurilor…

- Azi, 05 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul de Lege de ratificare a Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Statele Unite ale Americii.Drepturile de pensie vor fi asigurate reciproc. Acordul in domeniul securitatii sociale include prevederi referitoare la masurile administrative…

- Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind „oprirea risipei bugetare", combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Diabetul zaharat afecteaza peste 1 milion de romani, dar medicii cred ca numarul real al persoanelor afectate este cel puțin dublu și in continua creștere. Ministrul Rafila a anuntat ca Guvernul a modificat Legea 152/2020, privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sanatații și…

- Produsele electrocasnice vor avea etichete energetice noi, pe o scara de la A la G, A fiind cele mai eficiente energetic. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind etichetarea produselor cu impact energetic, o versiune actualizata a directivei UE in domeniu, care presupune simplificarea informațiilor…