Modificarea are loc dupa o revizuire in sens negativa a prognozei de crestere economica a Frantei de la 6% la 5% pentru acest an, tinand seama de efectul noilor restrictii introduse in luna aprilie pentru a combate pandemia COVID-19. Scolile vor fi inchise, ca si magazinele neesentiale. Le Maire a spus, la televiziunea LCI TV, ca datoria publica a Frantei ar urma sa ajunga la 118% din PIB in acest an, fata de cea mai recenta prognoza de 115%. Intr-o alta estimare anterioara, Le Maire afirmase ca in decembrie datoria publica ar putea ajunge la 122% din PIB. La fel ca multe tari din Europa, Franta…