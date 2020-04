Stiri pe aceeasi tema

- Ligue 1 nu se va mai putea relua. Premierul francez Edouard Philippe tocmai a anunțat ca sporturile colective vor fi oprite in aceasta vara UEFA nu mai are ce face. Oricat ar vrea ca fotbalul sa continue, trebuie sa accepte deciziile guvernelor. Dupa Olanda, și Franța e obligata sa suspende sezonul…

- Premierul Edouard Philippe a anuntat ca fotbalul a fost interzis in Franta pana in luna septembrie. Ligue 1 devine primul campionat din top cinci din Europa care s-a anulat. Olanda a decis incheierea sezonului 20...

- Miniștrii europeni de Finanțe se reunesc astazi intr-o video conferința, iar așteptarile sunt ca aceștia vor ajunge la un acord in privința primelor masurilor economice comune in fața crizei generate de noul coronavirus. Propunerile miniștrilor de azi se vor adauga unui plan de relansare semnificativ…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, incepand cu data de 5 aprilie pana pe 18 aprilie inclusiv, iar masurile sunt cauzate de noile restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane pe toate zborurile din Romania…

- Guvernul Frantei a decis, vineri, prelungirea, pana pe 15 aprilie, a restrictiilor de circulatie impuse pentru incetinirea raspandirii coronavirusului. Premierul Edouard Philippe a anuntat, vineri,...

- UE, pregatita sa inceapa negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord Uniunea Europeana este pregatita sa inceapa negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, potrivit unui proiect de decizie unanim al celor 27 de tari membre ale blocului comunitar, consultat luni de Reuters. Cele…

- Ezequiel Garay, fundașul central argentinian in varsta de 33 de ani, a anunțat pe Instagram: „Evident, 2020 nu a inceput bine pentru mine. Am coronavirus”. Din Top 5 Europa, numai Spania și Franța scapasera pana acum. LaLiga și Ligue 1 nu aveau niciun jucator infectat. Italia era cea mai lovita, cu…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la…