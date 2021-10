Guvernul francez vrea să prelungească starea de urgenţă până pe 31 iulie 2022 Guvernul francez va cere parlamentului prelungirea starii de urgenta pandemice pana la 31 iulie 2022 pentru a face fata crizei in evolutie a coronavirusului, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Gabriel Attal, citat de Agerpres . Prelungirea starii de urgenta va insemna ca guvernul isi mentine prerogativa de a extinde sau restabili masurile restrictive, cum ar fi utilizarea permisului sanitar pentru intrarea in locuri precum restaurante, baruri sau sali de cinema. Starea de urgenta si obligatia prezentarii unui permis sanitar ar urma sa expire la 15 noiembrie.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, in sedinta de astazi, 6 octombrie 2021, prin care se propune prelungirea starii de alerta si a necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu mentinerea masurilor adoptate in…

- CNSU a adoptat Hotararea numarul 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 6 octombrie 2021, Hotararea numarul 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata…

- Guvernul polonez a decis ca prelungeasca starea de urgența la frontiera cu inca 60 de zile din cauza valului de migranți dispre Belarus. Parlamentul a susținut decizia adoptata joi noapte spre vineri. Decizia a fost susținuta de 237 de deputati conservatori si nationalisti și aprobata deja de președinte.…

- Comitetul National pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 09 septembrie 2021, Hotararea numarul 67 privind propunerea prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Guvernul a prelungit starea de alerta cu 30 de zile, fiind mentinute…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 10 septembrie. CITEȘTE ȘI: Batrana lovita pe trecerea de pietoni, la Pitești! A fost transportata…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de regiune in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. …

- Polonia s-a apropiat marti de declararea starii de urgenta in doua regiuni aflate la granita cu belarus, dupa ce sute de migranti au intrat pe teritoriul sau in luna august, transmite Reuters. Guvernul i-a cerut oficial presedintelui Andrzej Duda sa impuna starea de urgenta timp de 30 de zile…

- Guvernul japonez a decis vineri prelungirea starii de urgența la Tokio și extinderea ei la alte patru departamente, data fiind agravarea crizei sanitare și creștrea numarului cazurilor de contaminare cu coronavirus a unor sporivi participanți la JO incepute saptamana trecuta. «Am decis prelungirea starii…