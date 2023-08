Stiri pe aceeasi tema

- In urma protestelor violente declansate in iunie de uciderea de catre un politist francez a unui adolescent care s-a sustras unui control rutier, guvernul de la Paris se confrunta cu mania politistilor in urma investigatiilor penale deschise impotriva unor colegi de-ai lor arestati pentru provocarea…

- In urma protestelor violente declansate in iunie de uciderea de catre un politist francez a unui adolescent, guvernul de la Paris se confrunta cu mania politistilor, pe fondul investigatiilor penale deschise impotriva unor colegi de-ai lor, manifestata printr-un val de concedii medicale. Numarul concediilor…

- In urma protestelor violente declansate in iunie de uciderea de catre un politist francez a unui adolescent, guvernul de la Paris se confrunta cu mania politistilor, pe fondul investigatiilor penale deschise impotriva unor colegi de-ai lor.

- Dupa protestele violente declanșate, in iunie, ca urmare a unui episod de brutalitate al poliției in care a fost ucis un adolescent de 17 ani, guvernul de la Paris se confrunta acum cu furia politistilor, in urma investigatiilor penale deschise impotriva unor colegi de-ai lor arestati pentru provocarea…

- Primarul comunei brailene Rosiori, Neculai Soceanu, si-a pierdut mandatul pentru ca a stat in concedii medicale mai mult timp decat permite legea, potrivit Agerpres. Secretarul comunei Rosiori a inaintat catre Prefectura Braila un raport in care se precizeaza ca primarul Neculai Soceanu a fost in concediu…

- Rolul retelelor sociale in propagarea recentelor violente din Franta va fi in centrul atentiei autoritatilor. Guvernul de la Paris vrea sa formeze un grup de lucru transpartinic care sa propuna masuri, care vor fi integrate intr-un proiect de lege legat de internet si folosirea

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat astazi ca Guvernul a majorat veniturile pentru angajații din sanatate, dupa ce a discutat cu reprezentantii acestora. Printre cei care s-au aflat la masa negocierilor s-a numarat si Doina Fanica, presedinta Sindicatului Sanitas Arges. „Alaturi de investiții, asigurarea…

- Franta intentioneaza sa-l convinga pe Elon Musk sa infiinteze o fabrica Tesla. Guvernul francez intentioneaza sa profite de vizita lui Elon Musk, vineri, la salonul Vivatech din Paris pentru a-l "convinge" sa infiinteze o fabrica de baterii Tesla in Franta, a declarat miercuri ministrul francez al…