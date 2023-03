Stiri pe aceeasi tema

- Doua motiuni de cenzura au fost depuse vineri impotriva guvernului francez, scufundat intr-o criza politica dupa trecerea in forta a reformei pensiilor care a amplificat furia sociala si a condus la incaierari in centrul Parisului, comenteaza AFP, relateaza Agerpres.

- In Franța, sindicatele au blocat mai multe drumuri și au organizat pichete in semn de protest fața de decizia guvernului de a trece fara vot, in Parlament, legea care crește varsta de pensionare. Grevele și demonstrațiile vor continua și in weekend.

- Guvernul de stanga din Spania a adoptat o controversata reforma a pensiilor care a fost aprobata de sindicate, dar criticata dur de liderii oamenilor de afaceri si de opozitia conservatoare, relateaza DPA.

- Prim-ministrul francez Elisabeth Borne a declarat joi, in Adunarea Nationala, ca guvernul a ales sa isi angajeze raspunderea pentru adoptarea reformei pensiilor, care nu va mai fi supusa la vot in camera legislativa inferioara, transmit Reuters si AFP, relateaza Agerpres.Potrivit unor surse din executiv…

- Senatul francez a adoptat sambata, cu 195 de voturi pentru și 112 voturi impotriva, planul de reforma a pensiilor al președintelui Emmanuel Macron. Potrivit noii legi, varsta de pensionare va crește cu doi ani, pana la 64 de ani.

- Parizienii sunt in strada și marșaluiesc impotriva planurilor de reforma a pensiilor din Franța, planuri inițiate de președintele Macron. Muncitorii aflați in greva au intrerupt livrarile la rafinariile franceze, transportul public și școlile, marți (31 ianuarie), intr-a doua zi de proteste la nivel…

- Guvernul Frantei a adoptat luni reforma pensiilor, in ciuda protestelor si a revendicarilor sindicale, transmite AFP. Sindicalistii intentioneaza sa isi intensifice eforturile de mobilizare impotriva proiectului central al administratiei conduse de presedintele Emmanuel Macron, in timp ce guvernul si-a…

- In Franța este zi de mobilizare sociala fața de proiectul de lege care propune reforma pensiilor. La Paris și in marile orașe ale Franței, sindicatele ies in strada pentru a critica guvernul și propunerile din noua lege.