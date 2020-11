Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare si sa permita deplasarile incepand de pe 15 decembrie, cu putin timp inaintea sarbatorilor de sfarsit de an, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron, anuntand o prima relaxare odata cu redeschiderea sambata a unor magazine inchise…

- Guvernul austriac a anuntat o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, transmit agentiile internationale de presa. „O a doua izolare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca atunci cand va ajunge in Romania vaccinul anti-COVID, persoanele din categoriile vulnerabile vor fi imunizate primele si, probabil, gratis, in condițiile in care nu toata populația va putea fi imunizata de la inceput, anunța Agerpres."Am adoptat un memorandum…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza DPA si AFP. Guvernul a precizat ca presedintele…

- Pe teritoriul Romaniei, 8.797 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.713 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 30.877 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 31 de persoane,…