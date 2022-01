Guvernul francez apelează la cel mai mare producător de energie cu capital de stat pentru a scădea prețurile din piață Guvernul de la Paris a ordonat joi companiei de utilitati Electricite de France SA, la care statul francez este actionar majoritar, sa vanda rivalilor o cantitate mai mare de electricitate la un pret fix, in ideea de a micsora facturile pentru consumatorii finali, transmite Agerpres. EDF, cel mai mare producator european de energie nucleara, a avertizat ca aceasta miscare va costa compania pana la 8,4 miliarde de euro si in consecinta a abandonat estimarile de profit pentru 2022. Nu este o surpriza ca intr-o perioada de criza Franta se bazeaza pe EDF, companie controlata in proportie de 80- de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

