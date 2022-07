Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de masuri sociale si economice va aduce intre 1,2 si 1,5 puncte procentuale la PIB-ul Romaniei si prevede ajustarea unor facilitati, precum cresterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici, a spus ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara masuri decise in cadrul Coaliției de guvernare care se vor aplica de la 1 iulie, printre care se numara amanarea ratelor la banci pentru 9 luni, sprijin de 700 de lei pentru unii pensionari.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, in sedinta Executivului, ca a cerut controale speciale la comercianți pentru a fi evitata specula, iar cetatenii sa beneficieze de pretul corect al produselor, de sarbatorile Pascale. „Am vazut și partea de escaladare a prețurilor. Am discutat cu instituțiile…

- Nu lasam pe nimeni in spate! Europa se confrunta cu crize multiple. Impreuna, putem sa depașim aceasta perioada dificila. „Alocam un miliard de euro, 50% fonduri europene, 50% fonduri de la bugetul de stat, care va consta in vouchere pentru alimente de baza, in valoare de 50 de euro la fiecare doua…

- Consilierul prim-ministrului Ciuca, Sebastan Burduja, susține intr-un mesaj publicat pe Facebook ca 60% din banii destinați pachetului „Sprijin pentru Romania” merg catre investiții și susținerea mediului privat. „Toate aceste investiții inseamna locuri de munca, o economie mai competitiva și un trai…

- Liderii Coaliției de guvernare au aprobat și anunțat pachetul de masuri social-economice „Sprijin pentru Romania"- un pachet marca PSD! Acest program este conceput pentru a combate efectele cauzate de creșterea prețurilor și nu ar fi existat daca PSD nu isi asuma intrarea la guvernare…

- Secretarul general al PMP Ionut Simionca: Pachetul de masuri propus de Guvernul PSD – PNL – UDMR reprezinta o batjocura de 4 lei la adresa romanilor. Coalitia joaca un teatru ieftin de complezenta si compasiune in fata oamenilor. Se plang ca si ei simt efectele crizei socio-economice prin care trece…

- PSD anunta pachetul de masuri. Are o valoare de 17,3 miliarde de lei si 12 milioane de romani vor fi beneficiari Intrebat, sambata, daca din pachetul de masuri pe care urmeaza sa il prezinte luni fac parte si masuri pe partea de IMM-uri, Ciolacu a raspuns ca este un pachet de 17,3 miliarde de lei,…