Guvernul francez a adoptat noi măsuri pentru a contribui la protejarea elevilor împotriva bullyingului Guvernul francez a adoptat noi masuri pentru elevii care sunt victimele bullyingului. Astfel, un nou ordin emis de ministerul francez al educației permite ca elevul-agresor sa fie transferat la o alta școala. Anterior, victima era cea care trebuia sa schimbe școala. Asociațiile care militeaza impotriva harțuirii in școli așteapta de mai mulți ani masuri mai […] The post Guvernul francez a adoptat noi masuri pentru a contribui la protejarea elevilor impotriva bullyingului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-PNL a pregatit un document cu privire la modificarile fiscale care vor avea loc, adica a creșterilor de taxe pentru acoperirea gaurii bugetare. Conform draftului de OUG, TVA va crește de la 5% la 9% pentru manuale, cladiri sau lemne de foc. De asemenea, va crește cota de impozitare pentru…

- Ministrul Muncii și-a dat demisia, joi, inainte de ședința de Guvern, dupa o disucție cu premierul Marcel Ciolacu. Marius Budai și-a scris singur demisia, in urma anchetelor privind „azilele groazei”, cele mai multe instituții de control a caminelor de batrani fiind in subordinea Ministerului Muncii.…

- Guvernul elvetian a spus inca o data nu unei transferari de arme destinate Ucrainei, de data aceasta vechi tancuri Leopard 1 apartinand Ruag, grupul de aparare publica, noteaza AFP, citata de Agerpres. Consiliul Federal a ajuns la concluzia ca vanzarea celor 96 de tancuri „nu este posibila pe baza dreptului…

- Consiliul UE a adoptat, vineri, al 11-lea pachet de masuri restrictive economice si individuale impotriva Rusiei, menite sa consolideze sanctiunile existente si sa impiedice eludarea acestora. „Sanctiunile noastre au deja un impact puternic asupra economiei rusesti si asupra capacitatii Kremlinului…

- Situatie tensionata la un liceu din Constanta. Elevii protesteaza pentru ca o profesoara refuza sa le incheie mediile, motivand ca ar fi virusi in catalogul electronic. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, profesoara de biologie de la Liceul Energetic refuza sa incheie mediile elevilor…

- Elevii au revenit in banci, marti, dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, mai putin cei din clasele terminale care se pregatesc de examene. Profesorii au la dispoziție patru zile in care trebuie sa finalizeze procedurile de incheiere a situatiilor scolare, dupa ce Guvernul…

- Situația școlara a elevilor se va incheia cu mai puține note. Aceasta este soluția promovata, joi, in ședința de Guvern, de ministrul Educației, Ligia Deca. “Pe langa masurile concrete luate deja prin intermediul celor doua ordonante de urgenta din ultimele saptamani, precum si prin declaratia cu anexa,…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut joi, in debutul ședinței de guvern, un apel la profesori sa renunțe la greva. Ciuca menționeaza ca Guvernul și-a indeplinit angajamentele luate la negocierile cu sindicatele din Educație și considera ca profesorii „au avut un partener onest” la aceste discuții. „In demerusurile…