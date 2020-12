Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Florin Cițu a trecut de votul Parlamentului, fiind votat de 260 de parlamentari. Minimul de care avea nevoie era de 228. Totodata, 186 de parlamentari au votat „impotriva”. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc la Cotroceni, la ora 20. In jurul orei 21.30 va avea loc…

- Florin Cițu este noul premier al Romaniei! La a doua nominalizare, Florin Cițu nu a avut nicio emoție, el primit 260 de voturi pentru, cu mult peste necesarul de 228. Impotriva investirii lui Florin Cițu au votat 186 de parlamentari. Guvernul Florin Cițu urmeaza sa mearga in fața lui Klaus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat inainte de inceperea unei noi runde de negocieri cu USR-PLUS si UDMR ca prioritara este constituirea Camerelor Parlamentului și ca, "daca exista bunavoința", este posibil ca noul Guvern sa depuna juramantul saptamana viitoare."Acum prioritara este constituirea…

- Romania se vede din nou in postura de a avea premier altul decat președintele partidului, prin nominalizarea lui Florin Cițu de catre liberali, acceptata deja de Klaus Iohannis. Odata imparțeala guvernamentala terminata, cu Cițu in fruntea bucatelor, au inceput sa curga in cascada și impresiile. Unii…

- Klaus Iohannis si Ludovic Orban au avut o discutie luni, 7 decembrie, la Cotroceni, prin care presedintele i-ar fi transmis lui Orban ca nu o sa mai fie premier, potrivit unor surse Digi24. Iohannis i-ar fi transmis ca nu o sa mai fie nominalizat pentru functia de prim-ministru, la negocierile pentru…

- S-au deschis urnele pentru alegerile parlamentare și peste 18 milioane de romani sunt așteptați, duminica, sa iși aleaga reprezentanții in parlament. Cei care caștiga alegerile de astazi vor face legile și vor lua deciziile in urmatorii patru ani. A ieșit la vot și președintele Iohannis, care a avut…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, potrivit carora social-democrații sunt „vinovați moral” pentru tragedia de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. ”Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!”, a…

- Candidatul sustinut de USR-PLUS-PNL la Primaria Capitalei Nicusor Dan s-a intalnit joi dimineata cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria si apoi au mers impreuna si s-au intalnit cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Acestia au vorbit despre campania electorala iar Iohannis i-a dat sfaturi…