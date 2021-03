Guvernul finlandez, condus de o femeie, este ţinta misoginismului online (raport NATO) Un nou raport, realizat de Centrul de excelenta al NATO privind comunicatiile strategice (cu sediul la Riga), arata ca guvernul Finlandei, condus de Sanna Marin, este in mod covarsitor tinta misoginismului online, potrivit politico.eu. Tara nordica - care nu face parte din NATO - a tinut prima pagina a ziarelor in 2019 atunci cand toti liderii coalitiei de stanga, formate din cinci partide, erau femei, dar ministrii femei au primit "niveluri socant de ridicate de mesaje abuzive'' in perioada monitorizata de Centrul de excelenta al NATO privind comunicatiile strategice, a explicat cercetatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

