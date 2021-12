Stiri pe aceeasi tema

- Barurile vor trebui sa inchida la orele 21:00 in ajunul Craciunului in Finlanda, in cadrul noilor restrictii menite sa stavileasca numarul foarte mare de contaminari de COVID-19, a anuntat marti premierul finlandez Sanna Marin, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Trebuie sa luam aceasta situatie…

- Franta a impus, joi, restrictii de calatorie calatorilor din Marea Britanie din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in aceasta tara, iar mai multe tari europene au consolidat, de asemenea, controalele la frontiera asupra vizitatorilor din alte state UE, transmite Reuters.

- Guvernul irlandez a anuntat vineri introducerea de noi restrictii, printre care inchiderea discotecilor si distantarea sociala in anumite locuri, pentru a incerca sa limiteze contaminarile cu COVID-19 si a preveni raspandirea noii variante Omicron, noteaza AFP. "A merge inainte in perioada…

- OFICIAL: CNSU propune ridicarea unor restricții, pe fondul scaderii numarului de cazuri. Sunt vizate evenimentele publice Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de vineri, 19 noiembrie 2021, Hotararea numarul 105 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate…

- Barurile si cluburile de noapte din Irlanda se vor inchide din nou mai devreme incepand de joi, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat partidul de guvernamant Fianna Fail intr-un mesaj pe Twitter preluat de Reuters, potrivit blacknews.ro.

- Incepand de luni, Berlinul va interzice persoanelor nevaccinate accesul, in special la restaurantele fara terasa, baruri, sali de sport si saloane de coafura, masuri luate in contextul unei cresteri a numarului de cazuri de COVID-19, a decis miercuri guvernul regional, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Guvernul olandez ar putea impune noi restrictii antiepidemice pentru a reduce presiunea asupra spitalelor confruntate cu tot mai multi pacienti cu COVID-19, a indicat luni ministrul sanatatii, Hugo de Jonge.

- Guvernul ceh a anuntat miercuri o inasprire a controalelor si restrictiilor sanitare, ca raspuns la o recrudescenta a contaminarilor si deceselor asociate COVID-19, informeaza AFP. Ministerul Sanatatii al Republicii Cehe a facut cunoscut miercuri ca au fost inregistrate 3.246 de noi contaminari…