Reabilitarea strazii Tarpiului a ajuns sa aiba costuri de autostrada, trecand de 20 de milioane de lei. Primaria Bistrița a mizat pe o finanțare de la Guvern, prin Programul Anghel Saligny. Finanțarea prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny a venit, insa este modesta rau: doar 1,2 milioane de lei vin prin program. Daca inițial, in 2018, investiția fusese estimata la aproape 13 milioane de lei, consilierii locali și-au dat acordul ca suma luata in calcul sa fie de 20 de milioane de lei, cu 8 milioane mai mult. In 5 ani, strada a ajuns sa aiba costuri de autostrada. Primaria Bistrița…