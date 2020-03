Stiri pe aceeasi tema

- "Deja am anuntat cateva masuri (...). Am prelungit termenul pentru depuneri de declaratii, atat pentru impozite locale, cat si pentru declaratii de venit, atributiile ANAF au fost oarecum diluate, controalele se pot face la distanta, nu mai punem popriri pe conturi, in ceea ce priveste executarea…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, spune ca analizeaza niste masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice, plata ce ar putea fi amanata cu doua luni, in contextul pandemiei de coronavirus. "Ne uitam si la masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice si…

- Ministrul Finanțelor anunța ca lucreaza impreuna cu bancherii la pachete de masuri pentru atenuarea efectelor economice ale COVID-19. Ce ajutoare propune UE Ministrul Finantelor Publice a anuntat vineri seara ca pregateste pachete de masuri destinate atenuarii efectului economic al epidemiei de COVID-19.…

- Guvernul ungar a decis sa scuteasca de la plata impozitului pe venit castigurile realizate de crescatorii de albine de pe urma vanzarilor de produse apicole, a declarat joi ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy, transmite MTI. Potrivit lui Istvan Nagy, sustinerea apicultorilor este…

- Guvernul a decis marti prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale de la 15 martie pana la 25 mai, anunța AGERPRES."S-a aprobat astazi prorogarea termenului pana la care contribuabilii…