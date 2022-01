Stiri pe aceeasi tema

- Este exclusa orice renegociere a PNRR pana in 2023, transmite purtatorul de cuvant al Guvernului. Dan Carbunaru a declarat ca Romania va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta. Declaratia vine in contextul in care ministrul Muncii,…

- Dan Carbunaru a precizat ca reforma pensiilor ramane un obiectiv cat se poate de important in cadrul PNRR. Mesajul purtatorului de cuvant al Executivului vine dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, ca va iniția renegocierea PNRR pe pensii și ca ar avea…

- Guvernul va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), fiind exclusa demararea oricarui demers de renegociere pana in 2023, cand va fi prima oportunitate in acest sens, a declarat duminica, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar demararea oricarui demers de renegociere pana in 2023 este exclusa, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, duminica,…

- Guvernul Romaniei aprobat in ședința de ieri un obiectiv de investiții de utilitate publica de interes național, inclus in Planul Național de Redresare și Reziliența, ce va conduce la realizarea

- Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei are alocat cel mai mare procent pentru zona de infrastructura, comparativ cu celelalte 23 de planuri aprobate in UE, a declarat prim-vicepreședintele PNL, eurodeputatul Rareș Bogdan, duminica, pe B1 TV. „Daca iți amintești, in toate lunile…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanța de urgența care reglementeaza cadrulinstituțional, fluxurile financiare și modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Adoptarea acestuia permite inceperea implementarii PNRR și reprezinta…

- Vești proaste pentru milioane de pensionari! Pensiile romanilor vor intra sub o noua analiza, din cauza angajamentelor luate de Guvernul Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Majorarea sumelor de bani pentru acestea nici nu mai intra in discuție, iar scaderea ramane sub…