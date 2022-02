Guvernul face precizări, după alerta de la Cernobîl Nu exista o inregistrare de creșteri de radiații pe teritoriul Romaniei, da asigurari purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce agenția nucleara ucraineana a declarat ca exista o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane, respectiv de CNCAN, nu exista o inregistrare de creșteri de radiații pe […] The post Guvernul face precizari, dupa alerta de la Cernobil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

