Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat ar putea crește pensiile romanilor anul viitor, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. „Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (…) In procente inseamna ca am luat in calcul…

- Bugetarii vor beneficia de vouchere de vacanța majorate la valoarea de 1.600 de lei dar vor fi impozitate. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca luna aceasta iși va asuma Guvernul raspunderea pe noile masuri fiscale de reducere a deficitului bugetar. Printre aceste masuri se afla eliminarea facilitaților…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, le-a transmis sindicalistilor din domeniu ca Guvernul face eforturi pentru a identifica cea mai buna solutie astfel incat revendicarile lor sa fie rezolvate. Prezent alaturi de prim-ministrul Marcel Ciolacu la evenimentul organizat cu prilejul marcarii a 30 de ani…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat ca termenul de la care vor fi eliminate facilitatile fiscale se va stabili in coalitia de guvernare si va depinde mult de felul in care evolueaza deficitul bugetar, el precizand ca, timp de trei luni, prin masurile luate, Guvernul a reusit sa il mentina…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Sindicalistii din Administratia Fiscala organizeaza marti dimineata o greva de avertisment si pichetarea Ministerului de Finante, a declarat, pentru AGERPRES, Dorin Modure, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Fiscala "Solidaritatea".„Maine urmeaza sa aiba loc o greva de avertisment…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la alimentele de baza pe intreg lanțul de producție. Plafonarea ar urma sa se aplice timp de șase luni, la alimente precum painea, faina, zaharul, uleiul, ouale, lactatele, fructele, legumele și carnea proaspete. Un hypermarket…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat luni ca va prezenta curand un plan de masuri pentru creșterea incasarilor la buget, afirmand ca restructurarea facilitaților este obligatorie. Conform oficialului, impactul total al acestora este de 75 de miliarde de lei la bugetul de stat.Analiștii consultați…