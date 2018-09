Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aduce noi modificari la Codul Fiscal, pentru a permite tuturor ONG-urilor sa primeasca de la contribuabili 3,5% din impozitul pe venit platit de acestea statului, spune ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, ca prin proiectul de modificare a Codurilor fiscale, pentru toate organizațiile non-profit, procentul din impozitul pe venit al persoanelor fizice care le este direcționat va crește la 3,5% de la 2%, incepand de anul viitor, scrie…

- Bonificație de 10% celor care platesc datoriile la stat pana la sfarșitul anului! Pana in luna octombrie toate informatiile privind datoriile pe care persoanele fizice le au la stat vor fi centralizate de catre ANAF,urmand ca, pana in 15 noiembrie, oamenii sa fie informati cat au de platit. Ministrul…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi considera ca declaratiile ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, despre pachete de servicii de sanatate diferentiate, in functie de cuantumul cotizatiei pentru sanatate, reflecta ''o foame majora de bani a Guvernului''. "Declaratiile…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a susținut, miercuri seara, ca, pentru reducerea deficitului comercial, Romania trebuie sa-și scada din dependența fața de spațiul european, scrie Mediafax.„Politicile guvernamentale vor incuraja producția și exporturile in afara spațiului european”,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca in cadrul Ministerului are loc o analiza comparativa pe Codul Fiscal si pe Codul de Procedura Fiscala in vederea aplicarii unui noi cadru fiscal de la 1 ianuarie 2019. "Colegii mei lucreaza la aceasta analiza comparativa…

- Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat printr-o hotarare de Guvern, dupa ce Curtea Constitutionala a anuntat ca nu este posibil acest lucru prin intermediul unei legi, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Eugen Teodorovici a facut, vineri, 6 iulie, declarații de ultima ora care il privesc pe președintele Klaus Iohannis. Fiscul a inceput deja procedura de recuperare a sumelor incasate din chirii de catre presedintele Klaus Iohannis, a anuntat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta a spus…