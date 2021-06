Guvernul extinde acordarea indemnizaţiei de 41,5% din câştigul salarial mediu brut şi altor categorii de profesionişti Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea OUG nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, in sensul extinderii acordarii indemnizatiei de 41,5% din castigul salarial mediu brut si altor categorii de profesionisti. Proiectul de OUG vizeaza completarea Ordonantei 132/2020 in sensul "extinderii acordarii indemnizatiei de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante si anume: finante si economie; dezvoltare, lucrari publice si administratie; afaceri interne; transporturi si infrastructura; sanatate; agricultura si dezvoltare rurala; mediu, ape si paduri; cultura; tineret si…

- In proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante si anume: finante si economie; dezvoltare, lucrari publice si administratie; afaceri interne; transporturi si infrastructura; sanatate; agricultura si dezvoltare rurala; mediu, ape si paduri; cultura; tineret si…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de OUG care prevede ca anumite categorii profesionale afectate de pandemie vor putea beneficia, la cerere, dupa 30 iunie, de indemnizația de 41,5% din câstigul salarial mediu brut. Acordarea acestor indemnizații este limitata pâna…

- In perioada pandemiei, Guvernul a acordat doua tipuri de indemnizații persoanelor fizice autorizate (PFA), persoanelor cu profesii liberale și altor profesioniști. Pentru aceste sume, beneficiarii trebuie sa plateasca impozit și contribuțiile la sanatate și la pensii.In 2020, Guvernul a acordat atat…

- Salariul mediu net a fost de 3.365 de lei, in luna februarie a anului 2021. Care sunt sectoarele in care a scazut și cele in care a crescut caștigul In luna februarie a anului 2021, caștigul salarial mediu nominal net a fost de 3.365, mai mic cu 30 de lei comparativ cu luna ianuarie, insa cu 5,1% mai…

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.365 lei in februarie 2021, fiind mai mic cu 30 lei (-0,9%) fata de ianuarie, insa comparativ cu luna similara a anului precedent a crescut cu 5,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 299 voturi favorabile, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta 115/2020, care prevede acordarea de tichete sociale pe suport electronic in valoare de 180 lei pe luna, pentru mese calde, persoanelor in varsta de peste 75 de ani care au venituri la nivelul…

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.395 lei in luna ianuarie a acestui an, mai mic cu 225 lei (-6,2%) fata de luna precedenta, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri.