- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, joi, rejudecarea procesului in care George Becali a fost obligat de Curtea de Apel Bucuresti la plata a 30.000 de euro, reprezentand despagubiri catre Florin Talpan, anunța news.ro.Dupa decizia CAB, Becali i-a platit lui Talpan suma de 30.000,…

- Noul an a adus cu sine schimbari importante si in justitia de la malul marii. Astfel, odata cu intrarea in anul 2020, Curtea de Apel Constanta a ramas fara unul dintre vicepresedintii instantei.Magistratul Eleni Cristina Marcu nu mai este vicepresedintele Curtii de Apel Constanta, incepand cu data de…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti reiau in primele zile ale anului viitor judecarea in camera preliminara a dosarului afaceristului Dorin Marinescu zis ,,Piticu”. Decizia apartine magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a fost pronuntata in luna septembrie, cand au fost desfiintate incheierile…

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, nu mai vrea ca dosarul elicopterului prabusit in lacul Siutghiol, in decembrie 2014, sa fie judecat in continuare la Curtea de Apel Constanta. In acest sens, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a formulat…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cere judecatorilor din Curtea de Apel Bucuresti sa fie pus in libertate In acest sens, fostul edil a formulat o contestatie la executare, Radu Mazare fiind condamnat definitiv in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, la noua ani de inchisoare…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, în sedinta solemna comuna, pentru celebrarea Zilei Nationale. Sedinta este programata sa înceapa la ora 14,00. Vor sustine alocutiuni presedintele Klaus Iohannis, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Teodor Melescanu si Marcel…

- Violeta Stoica Magistrații Curții de Apel Ploiești au ramas in pronunțare intr-un dosar judecat de aceasta instanța de la inceputul anului 2017, de cand cauza in care fostul primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici, trimis in judecata de DNA Ploiești, a fost transferata de la Inalta Curte de Casație…