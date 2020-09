Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca PNL va dubla alocatiile pentru copii, insa etapizat, asa cum a decis Guvernul, in cinci trepte, iar ultima crestere va fi pana la 1 iulie 2022. Seful Executivului a adaugat ca mai exista o cale de atac, dupa ce Curtea Constitutionala a respins sesizarea privind respingerea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Guvernul este obligat sa dubleze alocatiile si sa respecte majorarea pensiilor cu 40%. Acesta susține ca Executivul "incearca sa puna toate piedicile" pentru ca aceste masuri "sa devina efective"."Atunci cand dezbaterea politica trebuie transata…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Romania TV ca liberalii au dreptate sa nu dubleze alocațiile și sa nu acorde majorarea punctului de pensie cu 40% pentru ca nu sunt bani la buget, dar i-a acuzat pe aceștia ca „au furat indexarea” pensiilor.„Le dau dreptate (guvernantilor) in…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca dublarea alocațiilor este constituționala. Ministrul de finanțe a anunțat ca majorarea alocațiilor va avea loc incepand cu 1 august. Creșterea alocațiilor se va face in mai multe etape pentru a nu fi pusa in pericol economia țarii. La inceputul acestui an,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis miercuri ca fiind constituționala legea care anula OUG 2/2020, prin care era amanata pana la 1 august dublarea alocatiilor acordate copiilor cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani, scrie...

- Judecatorii Curtii Constitutionale au decis, miercuri, ca legea care anula OUG 2/2020, prin care era amanata dublarea alocatiilor pentru copii pana la 1 august, este constitutionala. Legea declarata constitutionala a fost adoptata de Parlament. Prin acest act normativ a fost respinsa OUG…

- Guvernul Orban este obligat prin decizia Curții Constitutionale a Romaniei (CCR) sa dubleze alocația copiilor. ”In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind respingerea Ordonantei…

- Intalnire are loc la ora 9 la Palatul Victoriei, iar la discutii vor participa miniștri și șefi de instituții cu atribuții de control in contextul crizei COVID-19. Premierul Ludovic Orban a explicat ca deciziile adoptate in ultima perioada de Parlament, precum si atacurile la CCR venite din…