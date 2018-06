Stiri pe aceeasi tema

- Sa nu supunem examinarii o religie precum islamul inseamna sa o mentinem in dificultatile de care se loveste in prezent. Si mai inseamna sa-i condamnam pentru totdeauna pe adeptii ei la rolul de victime, absolviti de orice responsabilitate pentru violentele comise in numele sau, spune scriitorul Pascal…

- Elevii si studentii de pana in 26 de ani care lucreaza in turism ar putea fi scutiti de la plata impozitului pe venit si de la plata contributiilor de asigurari sociale. Propunerea legislativa initiata de senatorul USR Nicoleta Dinu si sustinuta de mai multi parlamentari al Uniunii Salvati Romania…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata…

- Senatul a adoptat, marti, propunerea legislativa de modificare a Codului de procedura civila, prin care o cincime din prevederile acestuia au fost schimbate. Propunerea legislativa a fost adoptata cu 72 de voturi favorabile, 6 impotriva si 27 de abtineri, plenul insusindu-si prin vot raportul Comisiei…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a cerut, vineri, tuturor statelor musulmane sa intrerupa relatiile cu Israelul si sa revizuiasca relatiile economice cu Statele Unite, ca urmare a mutarii ambasadei SUA la Ierusalim, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 196 de voturi "pentru", 59 "impotriva" si patru abtineri, o propunere legislativa de modificare a Legii 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului…

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice se afla pe ordinea de zi de miercuri de la Senat. Proiectul prevede ca functionarii publici care au locul de munca in localitatile din Rezervatia Biosferei…

- Propunerea de interzicere a circulatiei auto in parcurile din orasul Buzau revine in actualitate. Cele mai multe probleme sunt sesizate in Parcul Crang, acolo unde, in perioada sarbatorilor, au fost zarite masini care parcau chiar pe spatiul verde. Respins in Consiliul Local Municipal Buzau, vara trecuta,…