- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator „pentru...

- Ministrul Economiei: Vom abroga 80-90% din OUG 114, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, sustine ca aproximativ 80-90% din Ordonanta 114 va fi abrogata in Parlament, urmand ca toate prevederile din domeniul energiei…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca pretul energiei si al gazului nu se va majora incepand cu 2020. In plus, acesta sustine ca ca aproape 90 din OUG 114 va fi abrogata in Parlament, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate, relateaza…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114 in urmatoarele 2 - 3 saptamani, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, a declarat miercuri seara ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Ne vom…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anunțat, pe Facebook, ca va face o solicitare catre Ministerul Finanțelor Publice și ministerul Muncii in vederea efectuarii un control la Consiliul Județean Mehedinți pentru a verifica cum s-a cheltuit banul public destinat…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat vineri, in cadrul conferintei Focus Energetic ca Romania nu trebuie sa se ingrijoreze in privinta gazelor naturale, pentru ca stocurile au atins un maxim istoric de aproape 3 miliarde de metri cubi, potrivit Mediafax.ro."Romania…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa joi dimineata la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica, fiind pentru prima data cand un ministru participa in sedintele AGA. "Particip la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica SA, care are loc la sediul central…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a anunțat eliminarea blocajelor intampinate de beneficiarii Start-up Nation, dupa o ședința de analiza pe stadiul ediției a doua a programului, potrivit Mediafax.500 de beneficiari ai Start-up Nation sunt in acest moment blocați…