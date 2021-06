Guvernul e „om” şi salvează TAROM! Ce lege se pregăteşte pentru compania aviatică TAROM s-a afundat tot mai mult din cauza crizei provocate de pandemie. Compania a fost nevoita chiar sa dea oameni afara, din cauza ca a scazut fluxul turistilor. Acum, Guvernul cauta solutii prin care sa scoata firmla la liman. Guvernul se pregateste sa acorde TAROM un nou ajutor de stat pentru finantarea masurilor prevazute in […] The post Guvernul e "om" si salveaza TAROM! Ce lege se pregateste pentru compania aviatica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Guvernul se pregateste sa acorde TAROM un nou ajutor de stat pentru finantarea masurilor prevazute in planul de restructurare, in contextul in care ajutorul dat anul trecut a acoperit doar o parte din pierderile cauzate de pandemie si nu a adus compania pe linia de plutire.

