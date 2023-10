Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu nu mai umbla cu sutele de lei in buzunarul de la piept. el a fost pus in situația de a-l ruga pe prietenul sau din partid și din copilarie, Lucian Romașcanu, sa-i achite cumparaturile facute la un targ din Buzau. Premierul Ciolacu a vizitat, vineri, la Buzau, Targul de Carte Gaudeamus…

- Marcel Ciolacu a anuntat sambata, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu, retinut de DNA pentru o mita de peste 1 milion de lei, a fost exclus din PSD, iar fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din functia de secretar de stat la Secretariatul General al…

- Premierul vrea ințelegere din partea marilor magazine, in privința prețurilor la alimente. Guvernul vrea un astfel de acord cu retailerii, in locul unei ordonanțe de urgența, așa cum a adoptat in vara aceasta. Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca plafonarea prețurilor la alimente ar putea fi realizata…

- Sindicaliștii din administrațiile financiare au anunțat ca protestele fața de problemele salariale pe care le reclama vor continua și saptamana viitoare. Anunțul acestora vine dupa ce, vineri, surse politice anunțau ca premierul Marcel Ciolacu ar fi respins toate majorarile pe care ministrul Finanțelor,…

- Andrei Baciu, fostul președinte al Comitetului de Coordonare a vaccinarii anti-COVID, CNCAV, a primit o noua demnitate publica, fiind numit, de catre premierul Marcel Ciolacu, npul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. In ultimii 7 ani, chiar daca a fost retras dupa cateva ore de la…

- Florin Citu, fostul premier al Romaniei, a precizat luni, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat ”subventii de la buget in valoare de 3.7 miliarde lei care merg direct la firmele de partid si mai departe ii finanteaza campania electorala”. ”Chiar nu va este rusine…

- Coaliția PSD-PNL a pregatit un document cu privire la modificarile fiscale care vor avea loc, adica a creșterilor de taxe pentru acoperirea gaurii bugetare. Conform draftului de OUG, TVA va crește de la 5% la 9% pentru manuale, cladiri sau lemne de foc. De asemenea, va crește cota de impozitare pentru…

- Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, care i-a respins, in urma cu o luna, cererea de a fi declarat luptator cu rol determinant in Revoluția din decembrie 1989. In…