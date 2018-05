Guvernul e condus de Premierul Paralel

Stiri pe aceeasi tema

- &"80% din PSD nu este de acord cu Dragnea&", considera fostul ministrul al Sanatații Nicolae Banicioiu, care a plecat din formațiunea social-democrata în partidul lui Victor Ponta, Pro România.

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca a demisionat din Partidul Social Democrat, alaturandu-se partidului Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta. "Va confirm informatia. Am decis sa ma alatur colegilor mei din guvernarea Ponta, cu…

- Fondatorul partidului Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca atunci cand era premier i-a fost facuta propunerea de a lua banii din Pilonul II de pensii, iar cei care au avut aceasta idee sunt cei care conduc astazi Guvernul si nu crede ca social-democratii au renuntat la acest plan, transmite News.ro.

- Autor: Octavian ANDRONIC Mai mult de o luna i-a trebuit președintelui ca sa faca ceea ce putea imediat dupa raportul „subiectiv” al lui Toader: sa zica un NU hotarat propunerii de revocare a Codruței. N-a facut-o și ne-a ținut intr-o inutila tensiune, deși cei care și-au imaginat ca ar fi putut sa…

- Catalin Ivan susține ca inca nu s-a decis in privința candidaturii pentru un nou mandat in Parlamentul European. "Un an este mult in politica romaneasca. Am avut deja doua mandate in Parlamentul European, dar nu zic 'nu' nici pentru al treilea. Vom vedea in perioada urmatoare," a declarat…