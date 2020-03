Guvernul distruge un mit despre coronavirus: Nu scapi de infecție dacă bei apă la fiecare 15 minute Guvernul a transmis luni, pe pagina de socializare a instituției, ca nu exista dovezi care sa confirme o informație care circula pe internet și anume ca infecția cu coronavirus ar putea fi prevenita prin consumul regulat de apa: „O informatie fals atribuita cercetatorilor de la Stanford, circula online in ultimele zile. Potrivit acesteia, daca bem apa la fiecare 15 minute virusul ajunge in stomac unde este neutralizat, in loc sa ajunga in caile respiratorii. Acest tip de informație se incadreaza in categoria de știri false care ofera soluții mult simplificate pentru probleme cu o complexitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

